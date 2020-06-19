По словам создателя «ВКонтакте», если пользователи будут игнорировать магазины приложений App Store и Google Play, то это положит конец монополии.

Миллиардер Павел Дуров призывает пользователей игнорировать Apple и Google, а приложения на свои устройства устанавливать в обход фирменных магазинов этих компаний.

Как говорит основатель мессенджера Telegram, эти две компании берут большую комиссию с каждой транзакции, проводимой в магазинах приложений.

Цифровые товары могут обходиться пользователям как минимум на 30% дешевле, так как именно такой размер налогов установлен в магазинах.

Столь высокие налоги не дают возможности развиваться стартапам, а это в свою очередь приводит к тому, что уничтожаются или совсем не появляются целые отрасли.