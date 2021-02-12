Павел Дуров пообещал, что в мессенджере Telegram не будет таргетированной рекламы

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал про рекламу в сервисе, и объяснил почему сервис не будет использовать персональные данные для таргетирования рекламы.

Недавно в Сети появилась статья, что в связи с высокой популярность Telegram, в нем скоро появится реклама как в других мессенджерах и социальных сетях.

Павел Дуров решил сразу объяснить, почему пользователям не стоит ожидать рекламы в Telegram и как смогут заработать авторы контента в мессенджере.

Было сказано, что в сервисе не будут использоваться персональные данные для таргетирования рекламы.

В личных чатах рекламу вовсе не планируют использовать, а на крупных каналах реклама будет контекстной.

«Пользователи смогут отписаться от рекламы, но я полагаю, что осознанно приватные объявления — это хороший способ для владельцев каналов монетизировать свои усилия»,— написал Павел Дуров в своем канале в Telegram.

Также было сказано, что сейчас прорабатываются варианты системы пожертвований владельцам крупных каналов и подписок.