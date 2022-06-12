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Павел Дуров объявил о появлении платной подписки Telegram Premium в июне 2022 года

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О том что в Telegram появится платная подписка сообщалось еще в прошлом месяце, но тогда заметили только упоминания и некоторые намеки.
Теперь официально объявлено, что Telegram в июне 2022 года получит премиум-подписку, которая позволит зарегистрированным пользователям получить дополнительные функции.
Основатель Telegram Павел Дуров в своем Telegram-канале написал:

«Поразмыслив, мы поняли, что единственный способ позволить нашим самым требовательным поклонникам получать больше, сохраняя при этом наши существующие функции бесплатными, — это сделать эти повышенные лимиты платными. Вот почему в этом месяце мы представим Telegram Premium, тарифный план подписки, который позволяет любому пользователю приобретать дополнительные функции, скорость и ресурсы. Это также позволит пользователям поддерживать Telegram и вступить в клуб, который первым получает новые функции».

 

 

 

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