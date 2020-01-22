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Павел Дуров назвал iCloud «орудием слежки» за пользователями

22.01.2020 14:06

После того как Apple отказалась от системы сквозного шифрования данных пользователя в iCloud, Павел Дуров назвал сервис компании «орудием слежки».

Основатель Telegram считает, что теперь iCloud официально можно считать орудием для слежки, так как в нем хранятся данные пользователя, и даже личная переписка с приложения WhatsApp.

Ранее Reuters со ссылкой на свои шесть источников сообщал, что Apple отказалась от использования сквозного шифрования при создании резервной копии в облачном сервисе iCloud.

Решение в Apple было принято уже давно, но только разработчик цифровой техники и сервисов об этом официально не сообщал.

Причина отказа от шифрования данных в iCloud связана с ФБР, которые оказали большое влияние на производителя, и объяснили ему, что при внедрении функции шифрования бюро расследований не сможет собирать доказательства против подозреваемых обладающих техникой компании Apple.

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