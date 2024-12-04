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Пауэрбанк Red Magic Go получил интересный дизайн и ёмкость на 5 000 мАч

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Внешний аккумулятор Red Magic Go выделяется своим уникальным дизайном и высокой ёмкостью.

Пауэрбанк Red Magic Go получил интересный дизайн и ёмкость на 5 000 мАч

Red Magic Go имеет компактный и лёгкий корпус, оснащённый встроенным светодиодным индикатором уровня заряда. Его форма обволакивает ключевые компоненты, включая аккумулятор, что придаёт ему интересный внешний вид.

Несмотря на небольшие размеры, в устройстве установлен аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. Оно также может использоваться как настенное зарядное устройство мощностью 65 Вт.

Встроенный кабель USB Type-C позволяет быструю зарядку со скоростью 20 Вт, а дополнительный порт Type-C позволяет заряжать два устройства одновременно.

Аккумулятор поддерживает стандарты PD 3.0 и Quick Charge 4.0 для более быстрой зарядки и сохраняет 80% своей ёмкости даже после 1000 циклов зарядки.

Red Magic Go поддерживает двустороннюю быструю зарядку, что позволяет одновременно заряжать как сам аккумулятор, так и подключённое устройство.

Устройство также имеет защиту от перезарядки, перегрева и короткого замыкания. Интеллектуальная система управления питанием регулирует скорость зарядки и напряжение.

Внешний аккумулятор выйдет на рынок США по цене 79,99 долларов. Предварительные продажи начнутся 12 декабря, а первые продажи — 18 декабря.

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