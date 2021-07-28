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Патенты Apple на технологию камеры дисплея для Touch ID и Face ID

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По слухам, Apple планирует выпустить iPhone 14 с полноэкранной передней панелью, без выемок. Теперь компания только что получила новый патент на камеры под дисплеем для Touch ID и Face ID.

Патенты Apple на технологию камеры дисплея для Touch ID и Face ID

Гигант из Купертино подал патент в USPTO , касающийся датчиков камеры, встроенных под дисплей. В патенте также описывается, что эти датчики будут использоваться для систем биометрической аутентификации, а именно Touch ID и Face ID. Apple заявила, что в нынешнем дизайне iPhone датчики изображения размещаются рядом с дисплеем с выемкой. Но будущие поколения появятся с этими камерами, расположенными под дисплеем.

Патенты Apple на технологию камеры дисплея для Touch ID и Face ID

Производитель iPhone добавил, что эту систему можно использовать как для Face ID, так и для Touch ID. Хотя использование обеих систем безопасности может понравиться большему количеству клиентов. Примечательно, что недавно мы также сообщали о том, что компания, как сообщается, планирует ввести Face ID на свои Mac в течение следующих нескольких лет. Ранние итерации решения под экраном сталкивались с множеством проблем, таких как ухудшение качества, однако улучшенные версии попали на коммерческий рынок в некоторых смартфонах.

Источник — Astera.

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