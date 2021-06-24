Патент Samsung показывает, как может выглядеть Galaxy Z Roll

Samsung недавно получил патент на новый раздвижной смартфон с выдвигающимся и выдвигающимся дисплеем, который предлагает нам взглянуть на то, как может выглядеть Galaxy Z Roll (или, возможно, Galaxy Z Slide).

Согласно отчету LetsGoDigital, южнокорейский технологический гигант подал заявку на патент в Управление США по патентам и товарным знакам (USPTO) еще в ноябре 2020 года. Это приложение было предоставлено ранее в этом месяце и демонстрирует выдвижной смартфон с выдвигающимся дисплеем. В своей компактной форме предполагаемый Galaxy Z Roll напоминает обычный смартфон с камерой под дисплеем на передней панели и тройной камерой на задней панели.

Хотя устройство также оснащено моторизованным механизмом под капотом, который позволяет ему выдвигаться и выдвигать дисплей с одной стороны. В то время как выдвижной дисплей, несомненно, является его самой яркой особенностью, смартфон также оснащен пульсометром на модуле задней камеры. Между тем, на передней панели также находится сканер отпечатков пальцев на дисплее, а на переднем дисплее также находятся датчик освещенности и датчик приближения под экраном.

К сожалению, неизвестно, действительно ли Samsung работает над таким смартфоном или просто покрывает все основания. Но если посмотреть на детализацию патента, это может быть один из прототипов Galaxy Z Roll. Однако это всего лишь предположение, так что отнеситесь к этому с долей скептицизма и следите за обновлениями, касающимися этого устройства.

Источник — Astera.