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Патент раскрывает внешность смартфона TCL с подэкранной камерой

13.06.2020 23:00

TCL намерена выпустить смартфон под собственным брендом, патентные изображения которого были обнаружены в базе интеллектуальной собственности КНР, и опубликованы на портале LetsGoDigital.
Судя по схематическим изображениям, смартфон TCL получит экран без каких-либо вырезов и отверстий.

Возможно фронтальная камера в смартфоне будет выдвижная, а также можно предположить, что TCL разрабатывает устройство с подэкранной камерой.

На тыльной стороне телефона от TCL расположена многомодульная камера с двумя объективами, установленными в блоке, и двумя другими датчиками, расположенными по сторонам.

Патент раскрывает внешность смартфона TCL с подэкранной камерой

Нижние небольшие датчики предположительно являются раздельными блоками светодиодной фотовспышки.

Сканер отпечатка пальца в смартфоне нигде не отображается, и скорее всего он находится под экраном.

Стоит отметить, что патентные изображения не означают, что такое устройство станет серийным.

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