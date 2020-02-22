Патент раскрыл особенности будущего Samsung Galaxy Note 20

Патент раскрыл особенности будущего Samsung Galaxy Note 2022.02.2020 23:39
Samsung 11 февраля представила свои флагманы 2020 года, которые уже доступны для заказа в России.
Следующим флагманским смартфоном станет Galaxy Note 20, но его представят ориентировочно в августе.
Про этот аппарат пока ничего не известно, но недавно опубликованный патент раскрывает возможные особенности будущего смартфона со стилусом.
Так, в базе USPTO были опубликованы изображения смартфона с загнутым экраном (экран-водопад), причем в этом экране выполнены вырезы под боковые кнопки.
В патенте еще указан голографический проектор. Что касается других подробностей, то можно не сомневаться, что в смартфоне будет установлено «железо», как в серии Galaxy S20.
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