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Патент показывает, как Apple Glass может проецировать изображения прямо на сетчатку

Патент показывает, как Apple Glass может проецировать изображения прямо на сетчатку
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Apple Glass является одним из тех продуктов , которые занимают заголовки в течение нескольких месяцев, даже лет, пока остаются в тайне, как квантовая теория поля. Слухи об очках Apple AR начали появляться два года назад, и с тех пор патенты наводнили Интернет. Последний из них — научно-фантастический патент на «Прямой ретинальный проектор», который был подан еще в 2016 году, но выдан и опубликован сегодня. В патенте, о котором идет речь, описывается «световой луч, генерируемый сканирующим проектором, отражающийся от изогнутого зеркала (например, изогнутого эллипсоидного зеркала) перед глазом субъекта и через зрачок субъекта, затем формирующий изображение на сетчатке субъекта — там не является промежуточным изображением на экране или поверхности, которую видит объект».

С помощью этого патента Apple стремится полностью избавиться от дисплеев в своем продукте Apple Glass. Согласно документу, такой подход позволяет лучше погрузиться в сценарии AR и VR, устраняя «проблемы несоответствия аккомодации и конвергенции».

Патент показывает, как Apple Glass может проецировать изображения прямо на сетчатку

«Несоответствие аккомодации-конвергенции возникает, когда система VR или AR эффективно сбивает с толку мозг пользователя, — пишет Apple в документе, — создавая содержимое сцены, которое не соответствует глубине, ожидаемой мозгом, на основе стереофонической конвергенции этих двух элементов. глаза пользователя «. Другими словами, когда очки AR / VR отображают изображение объекта, пытаясь заставить ваши глаза сфокусироваться на нем, как будто он находится далеко на расстоянии, ваш мозг как бы чувствует, что реальное изображение намного ближе к вашим глазам. . Если изображение проецируется непосредственно на сетчатку, нет несоответствия между ожидаемой глубиной и результирующим изображением, что устраняет напряжение глаз и / или повышенное умственное напряжение, связанное с несоответствием аккомодации и конвергенции.

Судя по дате первой регистрации патента, Apple работала над этой идеей как минимум пять лет. Согласно последней информации, Apple Glass AR дебютирует на WWDC 2022 в следующем году вместе с iPod 8 .

Apple
ASTERA
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