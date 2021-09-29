Патент показывает, что Samsung может разработать часы Galaxy Watch на солнечной энергии

Samsung рассматривает возможность использования умных часов Galaxy на солнечной энергии. Корейская компания, похоже, раздумывала над идеей встроить солнечные элементы в ремешок Galaxy Watch.

Это было обнаружено с помощью патента, поданного еще в 2019 году. LetsGoDigital (через SamMobile ) обнаружил его после того, как он был опубликован Управлением США по патентам и товарным знакам (USPTO) 16 сентября.

В патенте представлены обычные умные часы Galaxy, но с изюминкой — их ремешок оснащен солнечными батареями. Хотя в патенте нет никаких указаний на эффективность такой реализации.

Стоит отметить, что солнечные элементы все еще далеки от того, чтобы полностью заменить традиционные решения для зарядки аккумуляторов для устройств с высокими потребностями в энергии. Таким образом, Samsung может экспериментировать с ними только как с режимом подачи вспомогательного питания. Это должно не только увеличить время между зарядками, но и сделать носимые устройства более экологичными.

Очевидно, что на данный момент слишком рано выяснять планы по выпуску Samsung Galaxy Watch на солнечной энергии. В конце концов, серия Galaxy Watch 4 только что была представлена. Тем не менее, можно с уверенностью предположить, что технология действительно находится в разработке и, возможно, была зарезервирована для следующей версии серии умных часов.

Тем не менее, Samsung намерен переводить все больше и больше устройств на солнечную энергию. Компания недавно использовала солнечную энергию для своих последних пультов дистанционного управления QLED для смарт-телевизоров. Кроме того, Samsung также недавно добился 100% -го повторного использования энергии на своих заводах в США, Европе и Китае.

В общем, умные носимые устройства — отличный кандидат на солнечные технологии. Но, конечно, патенты не всегда являются показателем чего-то окончательного, и поэтому к ним всегда следует относиться с недоверием. Только время покажет, осуществится ли идея Samsung Galaxy Watch на солнечной энергии.