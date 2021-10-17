Патент Apple предлагает эскиз возможной реализации выемки в новых MacBook Pro

После того, как в последний момент появился слух о том, что новые модели MacBook Pro от Apple могут иметь выемку в верхней части дисплея , большая часть онлайн-обсуждения вызвала опасения, что такая выемка будет вторгаться в активную область экрана, потенциально разъедая меню macOS.

Тем не менее, стоит отметить, что Apple изучила способы включения выемки на дисплее MacBook Pro, чтобы избежать попадания в основную область экрана, сделать выемку бесшовной на фоне черной полосы и потенциально позволить отображать дополнительную информацию на экране. пользователь, который также освободит место в строке меню на основном дисплее 16:10.

Например, в патенте Apple, поданном в 2019 году в патентное ведомство США под названием «Дисплей электронного устройства с расширенной активной областью», среди различных вариантов осуществления описывается портативный компьютер с основным прямоугольным экраном и двумя «расширенными областями» между экраном и неактивная граница, в которой «первая и вторая прямоугольные расширенные области находятся на противоположных сторонах камеры».

В частности, «первая и вторая прямоугольные расширенные области ноутбука отображают значки на черном фоне, в то время как основная прямоугольная область отображает прямоугольное изображение».

Первая и вторая расширенные области могут быть расположены на противоположных сторонах камеры или другого электрического компонента в выступающей части или в островной части неактивной области. Значки или другая информация может отображаться на черном фоне в расширенных областях, придавая дисплею непрерывный вид.

Такая реализация, конечно, потребует значительной корректировки того, как работает строка меню на этих новых моделях Mac в окончательной версии macOS Monterey , и пока нет никаких доказательств этого.

Слухи о выемке, хотя и кажущиеся отрывочными сами по себе, приобрели некоторую популярность с пятницы, первоначально из-за открытия MacRumors разрешений экрана, которые будут использоваться в модернизированных 14-дюймовых и 16-дюймовых моделях MacBook Pro.

В бета-версии macOS Monterey‌ компания MacRumors раскрыла потенциальные разрешения дисплея 3024×1964 и 3456×2234 для известных по слухам 14-дюймовых и 16-дюймовых моделей MacBook Pro. Если вычесть 74 пикселя из высоты обоих, то получится разрешение 3024×1890 и 3456×2160 с соотношением сторон 16:10. Все нынешние MacBook от Apple имеют соотношение сторон 16:10, что наводит на мысль, что лишние 74 пикселя могут быть для выемки.

Вероятность того, что пятничный слух может иметь основание, была дополнительно подтверждена предполагаемой фотографией экрана MacBook Pro с выемкой, которая изначально использовалась учетной записью Weibo.

Apple проводит виртуальное мероприятие в понедельник в 10:00 по тихоокеанскому времени, и, по широко распространенным слухам, мероприятие будет сосредоточено на модернизированных 14-дюймовых и 16-дюймовых моделях MacBook Pro с более быстрой версией чипа M1 , более яркими мини-светодиодными дисплеями, MagSafe и дополнительные возможности подключения.