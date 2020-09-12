Пассивный радиатор на базе органической меди для процессоров Intel i7

Если вы ищете новый пассивный кулер, вас может заинтересовать новая линейка пассивных кулеров, разработанная для процессора Intel i7. Органические безвентиляторные радиаторы для суперкомпьютеров для серверов рабочих станций теперь доступны для покупки на Etsy по ценам от чуть менее 2000 евро за стальную версию до примерно 6000 евро за медь. Эти радиаторы представляют собой прототипы, которые доступны для заказа с примерным сроком изготовления 10-12 недель.

Чем больше вентиляторов добавляется к компьютерной системе, тем шумнее становится. Мы думаем, что вентиляторы шумные, грязные, неэффективные и некрасивые. Миллионы долларов на исследования вкладываются в разработку микросхем; то же самое нельзя сказать о радиаторах процессора, которые, кажется, сделаны настолько дешево, насколько это возможно.

Энтузиаст предлагает новый бесшумный радиатор для бесшумного охлаждения вашего процессора! Основание будет напечатано на 3D-принтере из твердой меди, бронзы, стали или алюминия, в зависимости от вашего бюджета. Верхняя часть состоит из металлических шариков с очень высоким отношением площади поверхности к объему, чтобы быстрее поглощать и рассеивать тепло в окружающую атмосферу.