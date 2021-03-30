Партнёры Nvidia отказываются от RTX 3060 Ti

В Сети появились слухи о том, что некоторые партнёры Nvidia начинают отказываться от выпуска RTX 3060 Ti .

Причина оказалась довольно простой – RTX 3070 и 3060 Ti основаны на одном и том же графическом процессоре с минимальными изменениями.

Объём памяти и её стандарт одинаковый, однако разница в рекомендуемой цене составляет немного не мало 100 долларов.

При производстве RTX 3060 Ti используются те же компоненты, что и для RTX 3070, но разница в цене создаёт невыгодные условия для вендоров, и в результате RTX 3060 Ti продаётся в убыток.

Разумеется, для конечного потребителя RTX 3060 Ti интереснее, ведь она практически не уступает старшей модели, но стоит дешевле.

И всё же, количество более бюджетных моделей GPU будет сокращаться в пользу более дорогой RTX 3070.