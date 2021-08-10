Сегодня был выпущен Parallels Desktop 17, который обеспечивает встроенную поддержку Windows 11 и macOS Monterey для кремниевых компьютеров Mac Intel и Apple, а также ряд улучшений производительности и совместимости.

С самого начала стоит отметить, что версии Windows, которые Parallels 17 может запускать на Mac M1, в настоящее время ограничены предварительной версией Insider для Windows 10 и Windows 11 из-за их совместимости с оборудованием на базе ARM. Однако Parallels пообещала, что когда Windows 11 будет официально выпущена для широкой публики, программа виртуализации сможет запускать ее.

С этой оговоркой, как для систем «M1», так и для систем Intel, Parallels 17 возобновляет работу Windows и Linux до 38% быстрее по сравнению с предыдущей версией и получает шестикратное увеличение обработки графики OpenGL и повышение производительности 2D-графики до 25%. по заявлению компании.

Если вы используете его на кремниевом компьютере Apple, ожидайте, что время запуска Windows будет на 33% быстрее, производительность диска в Windows 10 Insider Preview повысится на 20%, а производительность DirectX 11 — на 28%.

В другом месте Parallels улучшила режим Coherence, который позволяет запускать приложение Windows без запуска полной виртуальной машины. Coherence теперь будет закрывать окна, обновлять и входить в систему, в то время как перетаскивание между приложениями Windows и Mac было улучшено с поддержкой перетаскивания текста и изображений между окнами, включая поддержку Quick Notes в Monterey.

Пользователи «M1» теперь также могут использовать BitLocker и безопасную загрузку благодаря виртуализированному чипу TPM (Trusted Platform Module). Windows 10 также распознает состояние батареи macOS и включит режим экономии заряда батареи, когда ваш Mac разряжается.

Parallels Desktop 17 полностью перешла на модель подписки, что означает, что стандартная версия стоит 79,99 долларов в год, а версии Pro и Business доступны за 99,99 долларов в год. Пользователи, которые приобрели бессрочную лицензию на более раннюю версию Parallels Desktop, могут перейти на Parallels Desktop 17 за 49,99 доллара США. Бесплатная пробная версия доступна для загрузки с веб-сайта Parallels.

Источник — Astera.