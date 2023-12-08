Pantone выбрала цвет 2024 года

Pantone, американская компания, которая создала стандартизированную палитру цветов для полиграфии, объявила главный цвет года. В этот раз эксперты института выбрали оттенок Peach Fuzz (13-1023) или «Персиковый пух». Этот цвет символизирует грядущее время и отражает человеческое сострадание и связь.

Peach Fuzz представляет собой бархатистый нежный персиковый тон, который вызывает ассоциации с бархатистыми персиками, мягкими перьями и гладким винтажным атласом и шелком. Название «Персиковый пух» отражает нежность этого оттенка и создает ассоциации с комфортом и уютом.

Этот выбранный цвет является подходящим для нашего времени, так как отражает основные человеческие потребности и желания, особенно в сложные времена. Он призывает людей уделять особое внимание здоровью, хорошему самочувствию ума, тела и души. Нежный оттенок также напоминает о моментах внутреннего спокойствия и потребности в общении, единении и связи.

Pantone заслуженно пользуется доверием в выборе главного цвета года. Компания имеет свой институт, где сотрудники следят за ведущими выставками и определяют преобладающие цвета в работах художников. Они также анализируют блокбастеры и мультфильмы, чтобы выявить ключевые цветовые решения, например, выбор цвета одежды главного героя.

В отношении уходящего 2023 года Pantone назвала цвет Viva Magenta 18-1750, который представляет собой малиново-красный оттенок, балансирующий между теплыми и холодными тонами.