Главная » Новости

Panasonic выпустила умный шкаф-утюг для ухода за вещами

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Panasonic на домашнем рынке представила шкаф для ухода за одеждой, в котором можно высушить отпарить и продезинфицировать вещи.
Новая модель HCC-R600A в доме способна заменить сразу несколько устройств, так шкаф способен полностью высушить одновременно до пяти вещей. Допускается размещение вещей в шкафу сразу после стирки. Также можно произвести дезинфекцию, на это потребуется до двух часов, и как заявляет производитель, система убивает до 99% бактерий.

Помимо этого шкаф может отпарить практически любую ткань, причем на эту процедуру требуется всего 10 минут.

Panasonic выпустила умный шкаф-утюг для ухода за вещами

Управление Panasonic HCC-R600A происходит на дверце, где разместили сенсорную панель. Размеры шкафа составляют 450х613х1734 мм, в устройстве есть Wi-Fi и возможность управления со смартфона.

В Японии шкаф HCC-R600A будет стоить 330 000 иен, что в пересчете составляет около 194 тыс. рублей. Старт продаж запланирован на 1 августа текущего года.

Panasonic выпустила умный шкаф-утюг для ухода за вещами

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.