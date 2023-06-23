Panasonic выпустила умный шкаф-утюг для ухода за вещами

Panasonic на домашнем рынке представила шкаф для ухода за одеждой, в котором можно высушить отпарить и продезинфицировать вещи.

Новая модель HCC-R600A в доме способна заменить сразу несколько устройств, так шкаф способен полностью высушить одновременно до пяти вещей. Допускается размещение вещей в шкафу сразу после стирки. Также можно произвести дезинфекцию, на это потребуется до двух часов, и как заявляет производитель, система убивает до 99% бактерий.

Помимо этого шкаф может отпарить практически любую ткань, причем на эту процедуру требуется всего 10 минут.

Управление Panasonic HCC-R600A происходит на дверце, где разместили сенсорную панель. Размеры шкафа составляют 450х613х1734 мм, в устройстве есть Wi-Fi и возможность управления со смартфона.

В Японии шкаф HCC-R600A будет стоить 330 000 иен, что в пересчете составляет около 194 тыс. рублей. Старт продаж запланирован на 1 августа текущего года.