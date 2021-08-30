Panasonic выпустила необычную игровую акустическую систему SoundSlayer SC-GN01

Panasonic показала очень необычную игровую акустическую систему SoundSlayer SC-GN01.

Японский производитель создал для любителей компьютерных игр новую гарнитуру, которую нужно надевать не наголову, а на плечи.

По заявлению разработчика, такая система позволит полноценно погрузиться в игровой процесс и получить объёмный звук.

В гарнитуре предусмотрели несколько игровых режимов – ролевые игры, шутеры и голосовой режим, причем последний больше всего подойдет для приключенческих проектов.

Помимо качественных динамиков в наушниках установили два микрофона с шумоподавлением.

Размеры SoundSlayer SC-GN01 составляют 240х46х209 мм, масса — 244 г.

Для подключения используется USB-A или 3,5 мм стандартный разъем для наушников. Цены и дату продаж SoundSlayer SC-GN01 пока не называют.