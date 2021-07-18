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Panasonic присоединяется к американскому проекту по скоростной добычи лития

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Panasonic уже тестирует полученные образцы лития, извлеченного по методу ускоренной его добычи.
Крупнейшая в США компания Schlumberger приступила к ускоренному методу добычи лития.

Новая методика позволяет сократить время получения лития до нескольких недель, хотя обычно на это требуется около года.

Schlumberger в Неваде начала извлекать литий сразу из подземных литиеносных рассолов, но пока это экспериментальный метод добычи.

Обычно используется очистка руды или осушение рассола в прудах-испарителях, но последний процесс очень длительный – около года. Новый метод сокращает время получения нужного элемента до нескольких недель.

Panasonic же начал изучать полученный литий, для того, чтобы понимать, подойдет ли он для аккумуляторов автомобилей.

Также Panasonic будет консультироваться Schlumberger с целью улучшения качества добываемого химического элемента.

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