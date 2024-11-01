Panasonic представила умный холодильник с ИИ для отслеживания свежести продуктов

На выставке CEATEC 2024 компания Panasonic представила инновационный холодильник с искусственным интеллектом, который помогает следить за свежестью продуктов и предлагает рецепты.

Холодильник оснащён камерой, способной распознавать до 45 видов овощей и отслеживать их состояние, а также рекомендовать блюда из ингредиентов с истекающим сроком годности.

Камера делает снимки содержимого холодильника, включая полки и морозильное отделение, и отправляет их в мобильное приложение Live Pantry.

Это позволяет пользователям удалённо проверять запасы и избегать ненужных покупок. Приложение сортирует продукты по свежести и предлагает рецепты, помогая планировать готовку и сокращать пищевые отходы.

Особая функция «Double Crispy» позволяет овощам оставаться хрустящими до 7 дней, что особенно полезно для зелени. Холодильник также предлагает управление уровнем влажности и температурой для разных продуктов.