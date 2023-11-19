Panasonic представила мощный защищенный ноутбук — Toughbook 55 Mark 3

Компания Panasonic представила модульный ноутбук Toughbook 55 Mk3, который предназначен для работы в агрессивных средах и оснащен процессорами Intel Core 13-го поколения. Ноутбук имеет прочный корпус и защиту от внешних воздействий.

Toughbook 55 Mk3 оснащен 14-дюймовым дисплеем IPS с разрешением 1366 × 768 пикселей или 1920 × 1080 пикселей. Корпус выполнен из магниевого сплава и имеет ручку для удобной транспортировки. Клавиатура защищена от попадания влаги, а дисплей обрамлен немного выступающей рамкой для защиты при падении. Ноутбук имеет защиту от падений, ударов, вибраций, низких температур и резких перепадов температуры. Он также защищен от влаги и пыли по стандарту IP53. Ноутбук может работать при низких температурах окружающей среды благодаря нагревателю, расположенному рядом с SSD.

Ноутбук будет доступен с процессорами Intel Core i5-1345U и Core-i7-1370P. Он имеет два слота для оперативной памяти DDR4-3200 ГГц (от 16 до 64 Гбайт) и твердотельный накопитель NVMe (от 512 Гбайт до 2 Тбайт). Toughbook 55 Mk3 оснащен акустической системой Waves MaxxAudio и двумя микрофонами с шумоподавлением.

Ноутбук поддерживает интерфейс Thunderbolt 4, Display Port, Power Delivery, Gigabit Ethernet. Он также имеет модули Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 и встроенный модем 4G. Существует возможность подключения дополнительных модулей xPAK. Ноутбук имеет три слота расширения для подключения внешних модулей, таких как считыватель отпечатков пальцев, считыватель штрих-кодов, считыватель смарт-карт, оптический привод, дополнительные накопители или второй аккумулятор.

Toughbook 55 Mk3 с процессором Core i7 будет доступен в Северной Америке в ближайшее время, а вторая модель будет выпущена в феврале следующего года. Стоимость ноутбука пока не была объявлена.