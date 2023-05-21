Память DDR5 с экстремальной системой охлаждения покорила частоту 11 ГГц

Конечно на такой частоте память не будет работать постоянно, высоких показателей удалось достигнуть только благодаря использованию экстремальной системы охлаждения.

Оверклокер Seby9123 разогнал память DDR5 до 11 202 МГц, он использовал память G.Skill Trident и системную плату Asus ROG Maximus Z790 Apex.

Рабочая частота используемой памяти составляла 7800 МГц, после разгона тайминги памяти составили 62-126-126-127-127. Таким образом, Seby9123 установил новый рекорд, прошлый принадлежал оверклокеру под псевдонимом HiCookie.