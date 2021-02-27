Palit объявила о старте продаж видеокарт Nvidia GeForce RTX 3060 Dual и StormX

Представленные в середине января видеокарты от компании Palit Microsystems стали доступны для заказа.

Тайваньская компания, работающая на рынке с 1988 года, и являясь партнером Nvidia объявила о старте продаж своих новинок — GeForce RTX 3060 Dual и StormX.

Эти графические системы были представлены в середине прошлого месяца. Модель GeForce RTX 3060 получила поддержку трассировки лучей в реальном времени, а также технологии DLSS, Reflex и Broadcast.

Palit GeForce RTX 3060 Dual оснащена двумя вентиляторами охлаждения диаметром 90 мм и вентиляционным отверстием в монтажной планке видеокарты.

Серия Palit GeForce RTX 3060 StormX получила компактные размеры, которые разработаны для компактных корпусов. Размер видеокарты составляет всего 17 см.

Стоит отметить, что Palit не стала пока раскрывать цены на свои новинки, а только открыла прием заказов.