«Палач»: Realme Note 50 возглавил список 3 лучших смартфонов до 10 тыс. рублей

Редакция портала «Палач» подготовила подборку из трех лучших смартфонов, доступных по цене менее 10 тыс. рублей. Лидером списка ультрабюджетных моделей оказался Realme Note 50.

Realme Note 50 возглавил список 3 лучших смартфонов до 10 тыс. рублей благодаря своему большому экрану, производительному для этой категории процессору и емкому аккумулятору.

Модель стоимостью 5 800 рублей имеет 6,74-дюймовый IPS-экран с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц, процессор Unisoc Tiger T612 и аккумулятор на 5 000 мАч.

Infinix Hot 30 стал вторым в списке с IPS-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, чипом MediaTek Helio G88, основной камерой на 50 Мп, АКБ на 5000 мАч и ценой 8 900 рублей. Также в этом смартфоне отмечается наличие стереодинамиков.

На третье место определили Vivo Y35, доступный по цене от 9,8 тыс. рублей. Эта модель предлагает IPS-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, чипсет Snapdragon 680 и тройную основную камеру на 50, 2 и 2 Мп, а также фронтальную камеру с разрешением 16 Мп.

Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, и он поддерживает быструю зарядку мощностью 44 Вт. Кроме того, в этом смартфоне присутствует защита IP54 и функция обратной проводной зарядки.