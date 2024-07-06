«Палач»: Poco X6 Pro стал лидером в топ-5 лучших смартфонов до 50 000 рублей

Редакция портала «Палач» опубликовала список из пяти лучших смартфонов, которые можно приобрести в России за сумму до 50 тысяч рублей.

В списке первое место занял Poco X6 Pro, стоимостью 26,3 тысячи рублей. Poco X6 Pro оснащен процессором MediaTek Dimensity 8300 Ultra, основной камерой на 64 Мп, а также имеет аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт. Смартфон также оснащен функцией NFC, имеет защиту IP54 от пыли и влаги, а еще стереодинамики.

На втором месте находится Infinix GT 20 Pro, стоимостью от 31,4 тысячи рублей. Этот смартфон привлекает внимание своим необычным геймерским дизайном с RGB-подсветкой. Infinix GT 20 Pro оснащен процессором Dimensity 8200 Ultra, тройной основной камерой на 108, 2 и 2 Мп.

OnePlus Nord 3 занял третье место в списке за цену 36 тысяч рублей. Внутри него находится мощный процессор Dimensity 9000 и основная камера на 50 Мп, дополненная сенсорами на 8 и 2 Мп. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт.

Среди других особенностей OnePlus Nord 3 отмечается наличие защиты IP54, функции NFC и ИК-порта для управления бытовой техникой.

Также в список попали смартфоны Xiaomi 13T и Nothing Phone (2) стоимостью 37,3 и 51,9 тысячи рублей соответственно.