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«Палач» озвучил «пятерку» худших смартфонов, которые не стоит покупать в 2024 году

Автор На чтение 2 мин Просмотров 468 Опубликовано

Эксперты портала «Палач» провели исследование смартфонов, доступных в 2024 году, и составили список моделей, которые лучше не приобретать.

Они рекомендуют потенциальным покупателям обратить внимание на другие альтернативы, чтобы избежать разочарования и неприятных сюрпризов.

Вот список смартфонов, которые оказались на неудовлетворительном уровне:

Tecno Spark 20 (цена 9,7 тыс. рублей): Этот смартфон обладает слабым процессором и медленной зарядкой. Редакция «Палача» рекомендует обратить внимание на Samsung Galaxy A15 за 11,2 тыс. рублей. Он предлагает лучшие характеристики и более удовлетворительный опыт использования.

Huawei Nova Y72: Этот смартфон не рекомендуется из-за низкого разрешения экрана и слабого процессора. Вместо него эксперты советуют обратить внимание на Infinix Note 30, который предлагает более привлекательные возможности и функциональность.

Realme C65: Этот смартфон практически полностью повторяет функции Tecno Spark 20. Однако, вместо него лучше выбрать Realme C67, который предлагает лучшую производительность и дополнительные возможности.

Redmi 13C: Редакция «Палача» рекомендует заменить эту модель на Redmi Note 13 4G, который предлагает более высокое качество и функциональность.

Poco M6 4G: Вместо Poco M6 4G рекомендуется рассмотреть Tecno Pova 6 Neo, который предлагает привлекательные функции и возможности.

Эксперты «Палача» отмечают, что при выборе смартфона важно не только ориентироваться на характеристики, но и учитывать соотношение цены и качества в выбранном ценовом диапазоне.

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