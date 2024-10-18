В РФ назвали 5 лучших телевизоров 2024 года по цене от 15 до 57 тысяч рублей

Редакция портала «Палач» составила список из пяти лучших телевизоров, выпущенных в 2024 году, с ценой от 15 до 57 тыс. руб.

По мнению редакции самым доступным и интересным вариантом является телевизор Haier 32 Smart TV M1, стоимость которого стартует от 15 000 рублей. Модель имеет 32-дюймовый DLED-экран с разрешением HD, поддержкой HDR10 и яркостью 200 нит.

Он оснащен стереодинамиками мощностью 16 Вт с Simulated Surrounding Sound, работает на Android TV 11 и имеет приложение EVO TV с контентом от российских видеоплатформ.

По цене за 29 000 рублей предлагают обратить внимание на TCL 43C655. В нем 43-дюймовый QLED PRO экран с разрешением 4K, поддержка HDR10+ и Dolby Vision, яркость 430 нит, движок AiPQ Pro. Стереодинамики мощностью 30 Вт с Dolby Audio, ОС Google TV, ALLM-режим и игровая панель.

Если выбирать среди телевизоров диагональю 50 дюймов, то тут журналисты предлагают обратить внимание на Philips 50PUS8729/60 стоимостью от 57 000 рублей.

В этой модели DLED-экран на 120 Гц с разрешением 4K UHD, HDR10+, Dolby Vision и яркостью 500 нит. Подсветка Ambilight, четыре стереодинамика мощностью 40 Вт, поддержка AMD FreeSync Premium и быстрая ОС Google TV.

Еще в пятерке лучших телевизоров 2024 года стоимостью 15-57 тысяч рублей оказались Hisense 55E7NQPro и Xiaomi TV A Pro 65 2025.