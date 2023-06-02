Paint в версии Windows 11 получил поддержку тёмной темы оформления

Microsoft недавно представила большое обновление Windows 11, в нем появилось большое количество полезных изменений, среди них расширенные возможности искусственного интеллекта и возможность работы с архивами 7-ZIP, RAR и д.р. без установки специального программного обеспечения.

Microsoft также существенно обновила популярный во всем мире графический редактор Paint.

Эта программа всегда являлась базовой для Windows, сам графический редактор является максимально простым, но с широкими возможностями.



В новой версии Paint впервые появилась темная тема, при том что базовый графический редактор существует уже 37 лет. Помимо темной темы в Paint улучшили работу с масштабом изображения, научили программу автоматически подгонять изображения под окно программы, а также добавили поддержку горячих клавиш.

С новым Paint можно ознакомится только в ранней сборке Windows 11 23H2, которая пока доступна для участников бета-теста операционной системы.