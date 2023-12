Озвучены самые красивые видеоигры 2023 года по версии DSOGaming

Портал DSOGaming опубликовал список самых красивых игр 2023 года.

Первое место заняла игра Alan Wake 2. Журналисты отметили потрясающее освещение и прекрасно созданный игровой мир.

На втором месте расположилась игра Avatar: Frontiers of Pandora от студии Massive Entertainment. Разработчики постарались создать один из самых красивых игровых миров.

Hogwarts Legacy заняла третью строчку в списке. Журналисты отметили невероятную детализацию замка и окружающей среды.

В списке также присутствуют игры Dead Island 2 и Resident Evil 4 Remake, которые занимают четвертое и пятое места соответственно. Также в топ вошли Ratchet & Clank Rift Apart, The Last of Us Part 1, Dead Space Remake, Jusant, RoboCop: Rogue City.

Каждая из этих игр отличается превосходным визуальным оформлением. Освещение и качество окружения вызывают восторг у многих игроков.