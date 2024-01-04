Озвучены характеристики нового флагмана Vivo X100 Pro+

Компания Vivo уже представила свою флагманскую серию смартфонов X100 на индийском рынке. В эту серию входят модели X100 и X100 Pro, а теперь утечка разоблачила ключевые характеристики еще не анонсированного Vivo X100 Pro+.

Ожидается, что китайский технологический гигант объявит о X100 Pro+ во втором квартале этого года. Но перед официальным анонсом утечка от известного информатора Digital Chat Station раскрыла больше деталей о предстоящем флагманском устройстве.

Он утверждает, что X100 Pro+ будет иметь дисплей Samsung E7 AMOLED с отверстием под одну камеру и изогнутые края. Также под дисплеем будет располагаться ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

Спереди устройства расположится 32-мегапиксельная камера для селфи и видеозвонков, а сзади — тройная камера. Она включает 50-мегапиксельную основную камеру Sony LYT-900, 50-мегапиксельный объектив с широким углом обзора и 200-мегапиксельный перископический телефотообъектив, который предлагает оптическое увеличение в 4,3 раза и цифровое увеличение до 20 раз.

К сожалению, емкость аккумулятора Vivo X100 Pro+ пока неизвестна, но она, вероятно, будет похожа, если не идентична модели X100 Pro.

Мы можем ожидать аккумуляторную батарею ёмкостью около 5400 мАч, поддерживающую проводную быструю зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную быструю зарядку мощностью 50 Вт. Как и другие модели в серии X100, X100 Pro+ будет также поддерживать двустороннюю спутниковую связь.