Оживший «смартфон будущего» пьет кровь и синтезирует инсулин

Концепция показывает, какими в будущем могут стать смартфоны.

Дизайнер Аристарх Чернышев свой смартфон назвал PIO (Personal Information Organism), и этот аппарат является симбиозом цифровых технологий и генетики.

Продемонстрированный на видео смартфон-пиявка зависит от человека, так как он питается кровью, определяет ее состав и получат заряд.



По задумке автора концепта смартфона самостоятельно может заползать на руку человека, вести постоянный мониторинг работы организма и синтезировать инсулин.

Для хранения данных «умная пиявка» использует облачное хранилище. На спине живого смартфона находится небольшой экран, а в его глазах расположены камеры, которые еще работают для видеосвязи.

PiO_v_1.1 from demo on Vimeo.