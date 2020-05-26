Оживший «смартфон будущего» пьет кровь и синтезирует инсулин

Оживший «смартфон будущего» пьет кровь и синтезирует инсулин26.05.2020 23:13
Концепция показывает, какими в будущем могут стать смартфоны.
Дизайнер Аристарх Чернышев свой смартфон назвал PIO (Personal Information Organism), и этот аппарат является симбиозом цифровых технологий и генетики.
Продемонстрированный на видео смартфон-пиявка зависит от человека, так как он питается кровью, определяет ее состав и получат заряд.
По задумке автора концепта смартфона самостоятельно может заползать на руку человека, вести постоянный мониторинг работы организма и синтезировать инсулин.
Для хранения данных «умная пиявка» использует облачное хранилище. На спине живого смартфона находится небольшой экран, а в его глазах расположены камеры, которые еще работают для видеосвязи.
Просмотры: