Ожидается появление MacBook Pro на M2 в этом году

Хотя Apple представила множество устройств на своем мероприятии в начале этого месяца, новый MacBook Pro еще не появился.

После этого события 9to5Mac со ссылкой на анонимные источники предположил, что MacBook Pro и MacBook Air с новым чипом M2 могут появиться позже в этом году. Надежный аналитик Apple Марк Гурман предсказал в воскресенье, что 13-дюймовый MacBook Pro M2 действительно может появиться в 2022 году, но 14- и 16-дюймовый MacBook Pro с опциями M2 и M2 Max появятся в 2023 году. Последние два придут на смену 2021 году. 14- и 16-дюймовые MacBook Pro с процессором M1.

Когда будут анонсированы новые MacBook Pro?

Сначала казалось, что новый MacBook Pro может появиться на первом мероприятии Apple 8 марта. В феврале Гурман подсчитал, что 13-дюймовый MacBook Pro, пришедший на смену MacBook Pro 2020 года, будет анонсирован во время мероприятия. Слух был подкреплен недавней заявкой EEC , которая включает как минимум один новый ноутбук модели A2681.

Как мы знаем, 13-дюймовый MacBook Pro не был представлен на последнем мероприятии Apple. Но в вышеупомянутом слухе от 9to5Mac говорится, что новая 13-дюймовая модель MacBook Pro находится на продвинутой стадии разработки. Это указывает на то, что обновленный ноутбук может быть представлен в недалеком будущем — возможно, даже на конференции Apple WWDC в июне . Это подтверждается последним информационным бюллетенем Gurman , в котором говорится в разделе вопросов и ответов (видимом только для платных подписчиков), что 13 -дюймовый MacBook Pro может появиться в 2022 году. Гурман также предсказывает, что он будет поставляться с новым чипом M2.

Чип М2?

Так называемый M2 позиционируется как обновление версии начального уровня Apple M1 первого поколения, хотя мы не слышали никаких подробностей, кроме этого. AppleTrack и другие заявили, что вышеупомянутые характеристики уберут все, что делает MacBook Pro «профессиональной» моделью, особенно в свете слухов об обновленном Air, но это может быть не так. Если, по слухам, чип M2 имеет характеристики где-то между M1 и M1 Max , скажем, восемь ядер (с шестью или восемью ядрами P), поддержку 32 ГБ ОЗУ, 14 ядер графического процессора и отсутствие ускорителя ProRes, он может неплохо послужить в качестве менее дорогого Pro. для создания низкоуровневого контента, такого как редактирование большинства фотографий. Не все редактируют видео. И это все еще оставляет место для легкого, менее мощного воздуха.

Недавно Гурман написал , что разработчик сказал ему, что Apple тестирует несколько компьютеров Mac с новым чипом, и что характеристики этого нового чипа совпадают со спецификациями M2, которые Гурман предсказывал в прошлом году.

Это подтверждается слухом от 9to5Mac , в котором говорится, что ожидаемые новые модели MacBook Pro и MacBook Air будут работать на M2: замена M1, которая сохраняет восемь ядер ЦП M1, но увеличивает количество ядер графического процессора до 10. По данным 9to5Mac, поскольку он призван занять место базового чипа M1 в линейке Apple Silicon, M2 может не превзойти M1 Pro, M1 Max и недавно анонсированный M1 Ultra.

Согласно AppleTrack, ранее надежный источник на Weibo указывает, что дизайн нового 13-дюймового MacBook Pro не изменится. Если это правда, это означает, что сенсорная панель остается — решение, которое понравится не всем . Это также означает отсутствие обновленного дисплея ProMotion.