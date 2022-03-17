Ожидается, что продажи iPhone SE 2022 года достигнут 30 миллионов в этом году

Аналитики предсказывают, что продажи iPhone SE 2022 года достигнут 30 миллионов в этом году по сравнению с 25 миллионами для модели 2020 года в первый год ее существования. Ожидается, что возможности 5G значительно повысят популярность последней модели Apple начального уровня, особенно за пределами Китая.

Сообщается, что Apple подготовила 5 миллионов моделей к отгрузке в первые две недели…

Прогноз сделали аналитики Digitimes.

Ожидается, что поставки нового iPhone SE от Apple достигнут 30 миллионов единиц в 2022 году, что примерно соответствует объему поставок его предшественника в 25-30 миллионов единиц в первый год его выпуска (2020), согласно оценке аналитиков DIGITIMES Research.

В отчете говорится, что Apple ожидает, что продажи последней удобной для кошелька модели вырастут до 11 миллионов в следующем квартале.

Китай лидирует по спросу на модели 5G, и ожидается, что это относится и к iPhone SE, хотя эта модель также поможет стимулировать глобальные продажи мобильных телефонов пятого поколения (через Patently Apple ).

Данные мониторинга Digitimes Research показывают, что новый iPhone SE, а также новые мобильные телефоны 5G от Samsung Electronics и производителей брендов из материкового Китая, как ожидается, значительно увеличат поставки мобильных телефонов 5G на некитайские рынки в 2022 году. В 2021 году на рынки за пределами материкового Китая будет отправлено в общей сложности около 280 миллионов мобильных телефонов 5G. Ожидается, что эта цифра вырастет более чем на 60% до 450 миллионов единиц, что составит 63,5% мировых поставок.

Apple подчеркнула возможности 5G последнего iPhone SE во время запуска.