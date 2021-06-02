Ожидается, что на большинстве моделей iPhone 13 будет поддерживаться сверхбыстрая технология mmWave 5G

Меню
Поиск

USD/RUB: 73.24 EUR/RUB: 89.6 BTC/USD: 8756.9

2 июля : среда

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

NVIDIA не хочет повторить ошибки Google Stadia с GeForce Now

По словам представителя сервиса GeForce Now, сейчас рассматривается решение об отказе от покупки временных эксклюзивов.

Директор Valve планирует перевести команду разработчиков в Новую Зеландию

Ньюэлл находится в Новой Зеландии почти с самого начала пандемии, и условия работы на дому в США, влияющие на производство, были серьезной проблемой.

Apple заявила, что руководитель Epic Games просил у компании особые условия

Компания считает, что производитель Fortnite нарушил правила Apple и не должен возвращаться в магазин, пока бушует судебная тяжба.

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Колонка эксперта

Эксперты рассказали, как можно сушить утопленный смартфон

Эксперты советуют утопленный смартфон как можно быстрее открыть, вынуть аккумулятор и удалить воду с помощью спирта и зубной щетки.

Уборка офисов IT компаний

Чистота офиса – залог здоровья персонала, долговечности оборудования и комфортной атмосферы в кабинетах. Потенциальные клиенты и инвесторы оценивают организацию, в первую очередь, по внешнему виду её помещений, поэтому пренебрежительное отношение к уборке может серьёзно навредить имиджу фирмы. Содержать штат сотрудников, обеспечивающих чистоту, бывает неудобно, но потенциальный клиент всегда вправе рассчитывать на помощь специальных служб. «Единый

Как сделать офисное пространство уютным?

Труд офисного работника может показаться лёгким только непосвящённому обывателю. Психологическое напряжение, строгое начальство, множество мелочей, отвлекающих от текущих задач, перманентный стресс – вот лишь неполный список негативных факторов, действующих на человека. Чтобы хоть отчасти нивелировать недостатки офисной деятельности, каждый сотрудник должен иметь удобное рабочее место, создание которого – головная боль руководства. Офисные перегородки – универсальное

Эксперт Куканов назвал метод определения номера телефона через интернет

Когда пользователи допускают наличие информации в свободном доступе злоумышленники получают возможность узнать очень много, включая даже место жительства, учебы или работы, а также круг общения.

Определены самые популярные категории кабеля «Витая пара»

Специалисты телекоммуникационной компании LANart предварительно подвели итоги 2020 года, назвав самую популярную продукцию. Обозреватели отечественного потребительского рынка не отличились оригинальностью, когда уже традиционно объявили лидером продаж категорию 5е (как известно, категория наносится на кабель в виде маркировки). Данный товар идёт на прокладку бытовой абонентской сети до 100 Мбит/сек по 10-15 руб./м. Речь о 4-х либо

Статьи

Обзоры рынков

Ожидается, что на большинстве моделей iPhone 13 будет поддерживаться сверхбыстрая технология mmWave 5G

02.06.2021 12:13

Более 50% моделей iPhone 13, которые должны быть отправлены в конце этого года, будут поддерживать mmWave, согласно платному предварительному просмотру отчета DigiTimes , в соответствии со слухами о том, что mmWave будет поддерживаться в большем количестве регионов.

Ожидается, что на большинстве моделей iPhone 13 будет поддерживаться сверхбыстрая технология mmWave 5G

Apple выпустит серию iPhone следующего поколения, предварительно названную iPhone 13, позднее в 2021 году, согласно отраслевым источникам, которые считают, что более 50% от общего числа iPhone 13, поставленных в этом году, будут модели 5G mmWave.

Аналитик Apple Минг-Чи Куо и другие источники утверждают, что модели iPhone 13 будут поддерживать сверхбыстрые диапазоны mmWave 5G в других странах , с вероятными кандидатами, включая Канаду, Японию, Австралию и некоторые европейские страны. Для сравнения, поддержка mmWave на моделях iPhone 12 ограничена Соединенными Штатами.

mmWave — это набор частот 5G, которые обещают сверхбыструю скорость на коротких расстояниях, что подходит для густонаселенных городских районов. Для сравнения, 5G ниже 6 ГГц, как правило, медленнее, чем миллиметровые волны, но сигналы распространяются дальше, лучше обслуживая пригородные и сельские районы.

Источник — Astera.

Просмотры:

Метки:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги