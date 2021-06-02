Ожидается, что на большинстве моделей iPhone 13 будет поддерживаться сверхбыстрая технология mmWave 5G

Более 50% моделей iPhone 13, которые должны быть отправлены в конце этого года, будут поддерживать mmWave, согласно платному предварительному просмотру отчета DigiTimes , в соответствии со слухами о том, что mmWave будет поддерживаться в большем количестве регионов.

Apple выпустит серию iPhone следующего поколения, предварительно названную iPhone 13, позднее в 2021 году, согласно отраслевым источникам, которые считают, что более 50% от общего числа iPhone 13, поставленных в этом году, будут модели 5G mmWave.

Аналитик Apple Минг-Чи Куо и другие источники утверждают, что модели iPhone 13 будут поддерживать сверхбыстрые диапазоны mmWave 5G в других странах , с вероятными кандидатами, включая Канаду, Японию, Австралию и некоторые европейские страны. Для сравнения, поддержка mmWave на моделях iPhone 12 ограничена Соединенными Штатами.

mmWave — это набор частот 5G, которые обещают сверхбыструю скорость на коротких расстояниях, что подходит для густонаселенных городских районов. Для сравнения, 5G ниже 6 ГГц, как правило, медленнее, чем миллиметровые волны, но сигналы распространяются дальше, лучше обслуживая пригородные и сельские районы.

Источник — Astera.