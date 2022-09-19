Ожидается, что Dynamic Island будет у всех моделях iPhone 15

По словам аналитика индустрии дисплеев Росса Янга, Apple планирует расширить Dynamic Island на все четыре модели iPhone 15, выпущенные в следующем году. В настоящее время эта функция эксклюзивна для iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.

В своем твите Янг сказал, что ожидает, что Dynamic Island будет доступен на стандартных моделях iPhone 15 в следующем году. Тем не менее, он по-прежнему не ожидает, что стандартные модели iPhone 15 будут оснащены дисплеем LTPO, предполагая, что в устройствах по-прежнему будет отсутствовать поддержка ProMotion и опция постоянного отображения, как в моделях Pro.

Dynamic Island — это область в форме таблетки, окружающая датчики Face ID и фронтальную камеру на моделях iPhone 14 Pro. Эта функция может отображать системные оповещения о таких вещах, как входящие телефонные звонки и запрос аутентификации Face ID, а также она будет работать с живыми действиями в сторонних приложениях , когда iOS 16.1 будет выпущена позже в этом году.

В прошлом Янг точно сообщал, что модели iPhone 13 Pro и 14-дюймовые и 16-дюймовые MacBook Pro будут оснащены ProMotion, что iPad mini шестого поколения будет оснащен 8,3-дюймовым дисплеем, что последний MacBook Air будет имеют немного больший 13,6-дюймовый дисплей и многое другое, что дает ему очень успешный послужной список.