Ожидается, что доля рынка iPhone в четвертом квартале 2021 года вырастет до 23%

Компания по анализу рынка прогнозирует, что доля рынка iPhone вырастет до 23,1% в последнем квартале 2021 года, основываясь на данных цепочки поставок об уровнях производства смартфонов. Рост довольно значительный, учитывая, что доля в прошлом квартале составила всего 15,9% процента. Более того, рост приведет к тому, что Apple заберет корону у Samsung с точки зрения доли рынка.

Рост может быть обусловлен сильным спросом на праздничный квартал и лучшим управлением цепочкой поставок по сравнению с конкурентами. Но, несмотря на улучшения, нет сомнений в том, что нехватка полупроводников продолжает влиять на продажи смартфонов в целом.

Что касается улучшения спроса на смартфоны, то, по большей части, это связано с пиковым сезоном рекламных акций электронной коммерции во второй половине этого года. Хотя ослабление ограничений COVID-19 в Юго-Восточной Азии действительно привело к возобновлению работы заводов в таких странах, как Вьетнам, сохраняется значительная нехватка компонентов, включая 4G SoC, недорогие SoC 5G, микросхемы драйверов дисплейных панелей и т. Д. Эти ограничения сдерживают производство смартфонов во втором полугодии 2021 года.

TrendForce также заявила, что запуск Apple iPhone 13 явно имел большой успех. Благодаря трем моделям, общий объем производства iPhone в 3К21 увеличился по сравнению с предыдущим кварталом на 22,6% до 51,5 млн. Единиц. Благодаря этому результату Apple также смогла подняться на второе место в мировом рейтинге.

Впереди у компании из Купертино еще больше хороших дней с нынешним праздничным кварталом. Отчеты цепочки поставок об уровнях производства предполагают, что доля рынка Samsung, Oppo, Xiaomi и Vivo, скорее всего, сократится, а доля Apple вырастет с 15,9% в прошлом квартале до 23,2% в текущем. Этого будет достаточно, чтобы обогнать Samsung и занять лидирующую позицию на мировом рынке смартфонов.