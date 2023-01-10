OWO представила на выставке CES 2023 передающий ощущения ранения в игре костюм

На выставке CES 2023 был продемонстрирован костюм, который позволяет почувствовать ранение в игре.

На ежегодной выставке электроники был продемонстрирован тактильный костюм OWO Skin, позволяющий игроку во время игры почувствовать все удары и ранение, полученное во время игры.

По словам разработчиков, это позволяет игроку получить новый уровень игрового процесса.

Костюм выполнен из лайкры, в нем находятся специальные настраиваемые датчики, способные передать 30 ощущений.

Питание OWO Skin осуществляется через аккумулятор. Есть поддержка разных платформ, включая мобильные операционные системы.

OWO Skin уже доступен для предварительного заказа по цене 399 долларов.