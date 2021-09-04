Overwatch League Season 5 будет использовать раннюю сборку Overwatch 2

Blizzard объявила сегодня, что следующий сезон Overwatch League начнется в апреле 2022 года. В отдельном заявлении для Kotaku представитель OWL подтвердил, что в этом сезоне будет использоваться «ранняя сборка» Overwatch 2.

Ранее сегодня вице-президент Blizzard Overwatch League Джон Спектор написал в Твиттере, что следующий сезон OWL действительно начнется в 2022 году. Это следует за недавними слухами о состоянии Overwatch 2 и о том, как статус его разработки может повлиять или задержать предстоящий сезон лиги. По словам Спектора, сезон начнется в апреле, и лига поделится более подробной информацией в будущем. Как ни странно, в твите Спектора не упоминается Overwatch 2. Однако позже Blizzard подтвердила Kotaku, что следующий сезон, который станет пятым для OWL, действительно будет проходить на «ранней сборке» грядущего шутера.

Лига Overwatch приближается к концу своего четвертого сезона. 4 сентября начинается пост-сезон. Гранд-финал OWL состоится 25 сентября и завершит сезон.

Как вы, возможно, слышали, последние несколько месяцев не были удачными для Blizzard, Activision или Overwatch.

В июле против Activision Blizzard подал в суд Калифорнийский департамент справедливого найма и жилья после того, как в результате многолетнего расследования были выявлены истории о нескольких женщинах, которые подвергались длительным преследованиям и жестокому обращению. С тех пор произошло много событий, в том числе уход нескольких руководителей и высокопоставленных разработчиков, в том числе президента Blizzard Дж. Аллена Брэка, выходящих в знак протеста, Activision, скрывающих свой логотип от новых трейлеров Call of Duty, и подачи инвесторами нового иска против компании.

Лига Overwatch, наряду с лигой Call of Duty, также потеряла нескольких спонсоров из-за последствий судебных исков и ужасных историй о жестоком обращении и токсическом поведении, выявленных в результате расследования и судебного процесса.

Что касается Overwatch 2, у него до сих пор нет даты выхода. Между тем, Blizzard подтвердила, что обновления оригинальной игры «застопорились» из-за смещения ресурсов разработки в сторону сиквела. В мае этого года также было объявлено, что в Overwatch 2 будет только пять игроков в каждой команде, что может вызвать проблемы у некоторых игроков в OWL.

Возможно, тот факт, что игра, как ожидается, будет достаточно завершена, чтобы в нее могли сыграть профессионалы OWL в следующем году, является хорошим показателем того, что Overwatch 2 может появиться раньше, чем позже. Но сейчас трудно быть слишком в восторге от новой игры Blizzard.