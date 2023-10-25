OUKITEL представит 11 ноября «защищенный» смартфон WP30 Pro с двумя экранами

В следующем месяце компания Oukitel выпустит новый флагманский защищенный телефон WP30 Pro, который поддерживает 120-ваттную зарядку.

Смартфон Oukitel WP30 Pro основан на однокристальной системе MediaTek 5G Dimensity 8050, которая получает высокие результаты в бенчмарке AnTuTu — до 820 373 баллов. Это первый «защищенный» смартфон на этой платформе.

WP30 Pro оснащен 6,78-дюймовым IPS-дисплеем с соотношением сторон 20,5:9 и разрешением 2460 x 1080 пикселей. Частота обновления экрана составляет 120 Гц. Яркость дисплея достигает 430 кд/м², а контрастность — 1200:1. Защиту экрана обеспечивает стекло Corning Gorilla Glass 5.

Кроме того, на задней панели устройства есть 1,8-дюймовый дисплей с разрешением 390 x 450 пикселей. На этом дисплее отображается информация о состоянии батареи, музыкальных треках, количестве пройденных шагов и уведомлениях. Его также можно использовать в качестве цифрового компаса.

WP30 Pro оснащен 108-мегапиксельной основной камерой с оптическим форматом 1/1,33 дюйма и автофокусом, 20-мегапиксельной камерой для ночной съемки и 5-мегапиксельной камерой для макросъемки. Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп.

Емкость аккумулятора составляет 11 000 мАч. Пользователи могут зарядить WP30 Pro от 0 до 50% всего за 15 минут. Аккумулятора хватает на 60 часов разговора, 40 часов прослушивания музыки, 13,5 часов просмотра видео и 10 часов игр.

Oukitel WP30 Pro будет доступен для покупки с 11 ноября.