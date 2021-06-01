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Обзоры рынков

Аналог DLSS от AMD выйдет в июне и будет работать на видеокартах NVIDIA

01.06.2021 18:15

AMD объявила, что FidelityFX Super Resolution (FSR), ее метод суперсэмплирования, который должен повысить производительность и качество изображения в поддерживаемых играх, будет запущен 22 июня. Компания провела презентацию на Computex Taipei сегодня с дополнительной информацией об этой функции, хотя до сих пор не ясно, насколько она будет эффективной.

Ответ AMD на DLSS от Nvidia появится в этом месяце

Впервые AMD заявила, что работает над суперсэмплингом в прошлом году, когда анонсировала графические процессоры серии RX 6000 . Компания пока не предоставляет слишком много технических подробностей об этой функции, но заявляет, что она будет с открытым исходным кодом и что в этом году ее поддержат более десяти студий и движков.

FSR будет поддерживать четыре уровня масштабирования. В собственном тестировании AMD при запуске Godfall на Radeon RX 6800 XT с эпическими настройками графики и трассировкой лучей режим производительности работал со скоростью 150 кадров в секунду — огромное увеличение по сравнению с исходным результатом рендеринга в 49 кадров в секунду. В режимах «Сбалансированный», «Качество» и «Ультра качество» результат составил 124, 99 и 78 кадров в секунду соответственно.

Поскольку FSR является открытым исходным кодом, он также будет работать на графических процессорах Nvidia, включая модели 10-й серии, которые не поддерживают DLSS. AMD заявляет об увеличении производительности на 41% в режиме качества для Godfall на GTX 1060, например, повышая частоту кадров с 27 до 38 кадров в секунду.

Собственные тесты компаний, конечно, никогда не следует принимать за чистую монету, и результаты не так уж и значимы, если мы не сможем увидеть влияние на качество изображения собственными глазами. AMD не представила много доказательств того, как FSR действительно работает на практике, но нам не придется долго это выяснять, поскольку она будет доступна через три недели.

Источник — Astera.

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