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Отсутствие романтических отношений в Avowed не снизит значимость спутников

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В игре Avowed не будет системы романтических отношений с компаньонами, как это реализовано в таких играх, как Dragon Age: The Veilguard или Baldur’s Gate 3. Однако, по словам геймдиректора Кэрри Патель, это не станет проблемой для восприятия персонажей, поскольку их запоминаемость и значимость можно построить не только на основе романтических линий.

Отсутствие романтических отношений в Avowed не снизит значимость спутников

Патель уверена, что в первую очередь важно сделать персонажей интересными, даже если у игрока нет возможности развивать с ними отношения. Хотя возможность завести роман может укрепить связь с персонажем, она подчеркивает, что для глубокого взаимодействия достаточно и других форм связи.

«Мы хотели, чтобы у каждого спутника была своя уникальная роль в сюжете и в команде, а также свои особенности характера. Важно, чтобы игроки, которые не заинтересованы в романтических отношениях, все равно могли бы испытать полноценный и значимый опыт дружбы или союзничества, аналогичный романтическим отношениям», — пояснила Кэрри Патель.

Кроме того, отсутствие романтических опций особенно заметно в случае одного из спутников, который уже состоит в отношениях с другим персонажем, что, по словам Патель, будет иметь важное значение для прохождения игры.

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