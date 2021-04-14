Оценка Epic Games достигла $28,7 млрд на последнем раунде финансирования

Компания Epic Games в ходе очередного раунда финансирования от инвесторов смогла привлечь $1 млрд. Теперь стоимость создателя кооперативной игры Fortnite составляет $28,7 млрд.

Среди инвесторов Epic Games стала и компания Sony, которая вложила в нее $200 млн, что оказалось на $50 млн меньше, чем в прошлом раунде инвестирования, который был проведен летом прошлого года.

Также инвесторами стали Appaloosa, Baillie Gifford, Fidelity Management & Research Company, а это краткий список компаний, который был раскрыт самой Epic Games.

Напомним, игровая компания была основана в 1991 году Тимом Суини. За свою историю студия создала Gears of War, Unreal Tournament и Fortnite. Также Epic Games является разработчиком игрового движка Unreal Engine.