Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Среди мобильных операционных систем, Android является самой популярной, и естественно она менее защищенная, чем iOS.

Сейчас Android является открытой системой, поэтому ее используют все производители смартфонов за исключением Apple, у которой собственная операционная система.

IT-эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский в интервью «Прайм», заявил, что несмотря на встроенную защиту от Google, а также отдельный антивирус в Google Chrome, пользователю все-таки стоит побеспокоится о защите своих данных и установить еще один антивирус.

В качестве примера приводят платный Eset NOD и Kaspersky или бесплатный Avast.