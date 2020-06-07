Оценена важность установки антивируса на смартфон

Оценена важность установки антивируса на смартфон07.06.2020 13:03
Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.
Среди мобильных операционных систем, Android является самой популярной, и естественно она менее защищенная, чем iOS.
Сейчас Android является открытой системой, поэтому ее используют все производители смартфонов за исключением Apple, у которой собственная операционная система.
IT-эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский в интервью «Прайм», заявил, что несмотря на встроенную защиту от Google, а также отдельный антивирус в Google Chrome, пользователю все-таки стоит побеспокоится о защите своих данных и установить еще один антивирус.
В качестве примера приводят платный Eset NOD и Kaspersky или бесплатный Avast.
Просмотры: