Отпариватель Mijia Handheld Garment Steamer 2 поступил в продажу за 17 долларов

Mijia Handheld Garment Steamer 2, теперь доступна для покупки в Китае.

Это произошло после успешной краудфандинговой кампании на платформе Xiaomi Youpin в прошлом месяце. Этот портативный отпариватель для одежды поддерживает глажение и утюжение, а также оснащен встроенным визуальным резервуаром для воды.

MIJIA Handheld Garment Steamer 2 имеет складной дизайн с компактной основой, что обеспечивает удобство хранения и переноски. Вес портативного отпаривателя составляет всего 730 г и он оснащен алюминиевой панелью. MIJIA Handheld Garment Steamer 2 может работать с различными типами тканей, такими как шелк, шерсть, нейлон, искусственные волокна и хлопок.

Xiaomi MIJIA Handheld Garment Steamer 2 использует технологию повышения давления до 30 кПа, что позволяет выполнять глажение без смачивания ткани. Он разогревается и выдерживает стабильную температуру, а пар начинает выделяться уже через 26 секунд после включения.

Мощность портативного отпаривателя позволяет позволяет обрабатывать тяжелые ткани, а высокотемпературный пар помогает уничтожить бактерии и клещей на одежде, достигая показателя стерилизации и удаления клещей до 99,99%.

У MIJIA Handheld Garment Steamer 2 есть резервуар для воды объемом 160 мл, что позволяет получить пар для отпаривания около шести рубашек. Устройство в настоящее время доступно для покупки в розничных магазинах, включая JD.com, по цене 119 юаней ($17). Информация о международной доступности Xiaomi MIJIA Handheld Garment Steamer 2 пока не объявлена.

Источник: gizmochina