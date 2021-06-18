Главная » Новости

Отмененные LG Stylo 7, LG K33, LG K35 появляются в консоли Google Play

На чтение 2 мин Просмотров 71 Опубликовано

LG объявила о выходе из бизнеса мобильных телефонов в начале апреля. Поэтому неудивительно, что компания отменила выпуск своих будущих устройств. Некоторые из этих телефонов — LG VELVET 2 Pro, настоящий флагманский смартфон от южнокорейского гиганта электроники, спустя очень долгое время, и первый складной смартфон компании. Остальные три — LG Stylo 7, LG K33 и LG K35. Их характеристики и дизайн передней части теперь раскрыты.

Отмененные LG Stylo 7, LG K33, LG K35 появляются в консоли Google Play

Вчера популярный лидер поделился списками в консоли Google Play четырех отмененных смартфонов LG, а именно LG VELVET 2 Pro, LG Stylo 7, LG K33 и LG K35. Мы уже знаем все о первом телефоне в списке благодаря многочисленным утечкам . Этот телефон и LG Rollable недавно были проданы нескольким избранным сотрудникам LG.

С другой стороны, рендеры LG Stylo 7 просочились в сеть в декабре 2020 года. Устройство даже было замечено на выставке Bluetooth SIG в середине марта. Однако о LG K33 и K35 мы слышим впервые.

Согласно спискам, LG Stylo 7 оснащен перфорированным дисплеем FHD + (1080 x 2460 пикселей), чипсетом Qualcomm Snapdragon 662 , 4 ГБ оперативной памяти и Android 11. В то время как LG K33 и K55 имеют HD + (720 x 1600 пикселей). ) дисплей, MediaTek Helio P35 SoC, 3 ГБ оперативной памяти и Android 11 . Единственное различие между ними — выемка в виде капли росы на первом и дырокол на втором.

Источник — Astera.

LG K33 LG K35 LG Stylo 7
@ASTERA: Новости IT и финансов
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 @ASTERA: Новости IT и финансов