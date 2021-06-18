Отмененные LG Stylo 7, LG K33, LG K35 появляются в консоли Google Play

LG объявила о выходе из бизнеса мобильных телефонов в начале апреля. Поэтому неудивительно, что компания отменила выпуск своих будущих устройств. Некоторые из этих телефонов — LG VELVET 2 Pro, настоящий флагманский смартфон от южнокорейского гиганта электроники, спустя очень долгое время, и первый складной смартфон компании. Остальные три — LG Stylo 7, LG K33 и LG K35. Их характеристики и дизайн передней части теперь раскрыты.

Вчера популярный лидер поделился списками в консоли Google Play четырех отмененных смартфонов LG, а именно LG VELVET 2 Pro, LG Stylo 7, LG K33 и LG K35. Мы уже знаем все о первом телефоне в списке благодаря многочисленным утечкам . Этот телефон и LG Rollable недавно были проданы нескольким избранным сотрудникам LG.

С другой стороны, рендеры LG Stylo 7 просочились в сеть в декабре 2020 года. Устройство даже было замечено на выставке Bluetooth SIG в середине марта. Однако о LG K33 и K35 мы слышим впервые.

Согласно спискам, LG Stylo 7 оснащен перфорированным дисплеем FHD + (1080 x 2460 пикселей), чипсетом Qualcomm Snapdragon 662 , 4 ГБ оперативной памяти и Android 11. В то время как LG K33 и K55 имеют HD + (720 x 1600 пикселей). ) дисплей, MediaTek Helio P35 SoC, 3 ГБ оперативной памяти и Android 11 . Единственное различие между ними — выемка в виде капли росы на первом и дырокол на втором.

Источник — Astera.