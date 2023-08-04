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Открытую бету шутера The First Descendant перенесли на 19 сентября

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Студия Nexon приняла решение перенести открытое бета-тестирование кросс-платформенного free-to-play шутера от третьего лица The First Descendant на почти месяц вперед. Предполагалось, что бета пройдет с 22 по 28 августа, но теперь она состоится с 19 по 25 сентября.

Открытую бету шутера The First Descendant перенесли на 19 сентября

Бета-тестирование запланировано для PC и двух поколений консолей Xbox и PlayStation. Игроки могут зарегистрироваться для участия в тестировании на соответствующем сайте.

В кросс-платформенной бете предполагается показать всю графическую мощь Unreal Engine 5.2 с поддержкой технологии Nvidia DLSS 3.0. На консолях игрокам будут доступны два режима — «качество» и «производительность».

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