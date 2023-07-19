Отечественный принтер Bulat P1024 уже поступил в продажу

В России стартовали продажи лазерного черно-белого принтера под маркой Bulat, устройство можно использовать как в домашних условиях, так и небольшом офисе.

Разработкой отечественного принтера занимались специалисты «Булат» при содействии китайских партнеров, причем само устройство производится в Китае, а вот расходники к принтеру выпускают в российском городе Наро-Фоминск.

Принтер Bulat P1024 получил высокую ремонтопригодность, скорость печати 24 страницы в минуту с разрешением 600 точек на дюйм и картридж на 2000 страниц при заполнении 5%.

Производить отмечает, что стоимость картриджа в рознице составит 1900 рублей. В дальнейшем планируется выпустить заправочные комплекты, что позволит сделать стоимость печати еще выгоднее. Размеры принтера составляют: 356 х 236 х 182 мм при весе 5,2 кг.