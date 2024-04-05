Отечественные глушилки начнут бороться с людьми в наушниках на ж/д переездах

Студенты Южного федерального университета разработали устройство-глушитель для беспроводных наушников, которое может быть использовано на российских железнодорожных переездах для обеспечения безопасности пешеходов.

Это устройство, разработанное по заказу РЖД, блокирует работу Bluetooth-канала и перегружает частоту 2,4 ГГц, на которой работают Bluetooth и Wi-Fi.

Таким образом, звук в наушниках исчезает, и люди могут услышать звуковые сигналы на переезде или приближающийся поезд. Устройство не влияет на кардиостимуляторы, слуховые аппараты и другие устройства первостепенной важности.

Устройство уже прошло испытания в лабораторных условиях, и в ближайшие месяцы будет испытано на одном из объектов Северо-Кавказской железной дороги. РЖД ожидает получение опытных образцов для проведения испытаний на железнодорожных переездах в июне.

Заказчик уверен, что не возникнет юридических сложностей, так как испытания будут проводиться на территории инфраструктуры железной дороги. В будущем разработчики планируют усовершенствовать устройство, возможно, добавив отключение сотовой связи, чтобы предотвратить возникновение опасных ситуаций.

Источник: Известия.