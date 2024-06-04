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Отечественную систему распознавания лиц запустят в такси Саудовской Аравии

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Российскую систему распознавания лиц от компании NtechLab могут внедрить в цифровую платформу заказов такси EGO в Саудовской Аравии. Согласно подписанному меморандуму на выставке Gitex Africa, EGO сотрудничает с NtechLab для использования этой технологии, передает «ТАСС».

Для проверки личности водителей такси будет использоваться видеоаналитика. Водитель должен будет отправить короткое видео, чтобы искусственный интеллект системы определил, что это именно владелец водительских прав.

Генеральный директор NtechLab, Алексей Паламарчук, отметил, что это новое технологическое направление для компании, где они могут применить свой опыт в области видеоаналитики.

Искусственный интеллект трудно обмануть, и алгоритмы системы могут отличить настоящего владельца аккаунта от мошенника или даже от человека, надевшего силиконовую маску на лицо.

Представители EGO также сообщили, что видеоаналитика будет доступна в сервисе компании, который работает в Саудовской Аравии, Египте и Марокко.

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