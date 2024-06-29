Отечественная «Платформа» стала новым аналогом видеохостинга YouTube

Российская IT-компания Rteam представила новый видеохостинг под названием «Платформа», интерфейс которой максимально приближен к зарубежному YouTube.

Создатели обещают предлагать «релевантные для России видео». На «Платформе» пользователи смогут загружать видео с разрешением до 4K, использовать автоматические субтитры на русском и английском языках, а также переносить контент с других платформ.

Видеохостинг будет иметь систему модерации, ограничивающую контент, нарушающий российское законодательство, и контент с «антироссийской риторикой».

Кроме того, будет доступна система монетизации, при которой доходы от рекламы будут идти только авторам контента.

Источник: hi-tech.mail.ru.